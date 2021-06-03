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Каменский — о поражении от Канады: «Мы проиграли сами себе. Канадцы не сильнее нас»

22:55
Валерий Каменский. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Каменский. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский чемпион и чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал поражение сборной России от Канады (1:2 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею-2021 в Латвии.

«Игра была равная. Я считаю, что у наших нападающих должно быть больше моментов для взятия ворот. Они должны больше пытаться обыгрывать один в один и выходить на ворота. Канадцы не сильнее нас. Да, они нас выиграли. Мы не должны были проигрывать с таким составом. Проиграли сами себе. Результатом никто не доволен. Это первое место в группе не считается.

Все смотрят на медали. Канадцы еле вошли в плей-офф, а нас обыграли. Если бы мы играли так, как со шведами, мы бы забили минимум пять шайб. А получилось так, что проиграли в первую очередь себе", — сказал Каменский «СЭ».

Также Каменский оценил игру вратаря сборной России Сергея Бобровского.

«Бобровский отыграл здорово, сделал много сейвов. Первая пропущенная шайба — чистейшая ошибка обороны. С такого расстояния невозможно среагировать», — добавил Каменский.

Сегодня, 3 июня, в четвертьфинале чемпионата мира сборная России в овертайме уступила Канаде (1:2). Россия не может обыграть канадцев на чемпионатах мира с 2011 года.

(Владимир Пушкарев)

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