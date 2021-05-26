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Россия — Дания: Барабанов увеличил преимущество россиян в счете

18:13
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Нападающий сборной России Александр Барабанов отличился в третьем периоде матча предварительного раунда ЧМ-2021 против команды Дании. Он увеличил преимущество россиян в счете — 2:0.

Партнеры вывели Барабанова на бросок, и форвард отправил шайбу точно в угол.

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