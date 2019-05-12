Россия – Австрия: видеообзор матча ЧМ-2019

Сборная России разгромила Австрию (5:0) во втором матче группового турнира чемпионата мира-2019 в Словакии.

В составе победителей дублем отметился нападающий Евгений Дадонов, одна шайба на счету Никиты Кучерова. Нападающий Иван Телегин провел свой первый матч на этом ЧМ и забросил шайбу в первой же смене. Также свою первую шайбу на турнире забросил капитан сборной Илья Ковальчук.

5:0! Россия разгромила Австрию во втором матче на чемпионате мира по хоккею-2019

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