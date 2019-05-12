5:0! Россия разгромила Австрию во втором матче на чемпионате мира по хоккею-2019

Сборная России уверенно обыграла команду Австрии со счетом 5:0 во втором матче группового турнира чемпионата мира-2019. Для команды Ильи Воробьева это вторая победа на турнире.

В составе победителей дублем отметился нападающий Евгений Дадонов, одна шайба на счету Никиты Кучерова. Нападающий Иван Телегин провел свой первый матч на этом ЧМ и забросил шайбу в первой же смене. Также свою первую шайбу на турнире забросил капитан сборной Илья Ковальчук.

Ворота российской команды защищал Александр Георгиев, отыгравший на ноль первым из бригады вратарей.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа В

Россия – Австрия – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Дадонов - 3 (бол., Гусев, Кучеров), 12:15 - 1:0. Кучеров - 2 (Гусев), 34:23 - 2:0. Телегин - 1 (Ковальчук), 34:59 - 3:0. Дадонов - 4 (Сергачев, Малкин), 40:15 - 4:0. Ковальчук - 1 (Орлов, Кузнецов), 44:06 - 5:0.

Вратари: Георгиев - Штаркбаум.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 37 (17+10+10) - 15 (5+6+4).

Судьи: Олунд, Шукис.

12 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

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