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Роман Ротенберг назвал сроки приезда на чемпионат мира Самсонова, Тарасенко и Орлова

10:53
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Глава штаба сборной России по хоккею Роман Ротенберг сообщил, что вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов, его одноклубник Дмитрий Орлов и форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко присоединятся к национальной команде в ближайшие несколько дней.

Ранее пресс-служба федерации сообщила о приезде Самсонова, Орлова и Тарасенко. Клубы этих хоккеистов закончили выступление в Кубке Стэнли.

«Они точно прибудут в течение нескольких дней. Те, у кого есть виза, — Самсонов и Тарасенко — могут приехать раньше на день, Орлов — на день позже, так как ему нужно лететь в Москву. Мы сделаем ему визу, но это не сильно повлияет на его сроки, так как из-за того, что в Латвии карантин, игрок в любом случае будет три дня сидеть в номере, а затем три дня тренироваться с командой, прежде чем сможет играть официально», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Сборная России после 2 туров набрала 6 очков и лидирует в группе А. В следующем матче россияне сыграют со словаками. Встреча пройдет сегодня — в понедельник, 24 мая, начало — в 16.15 мск.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11452381

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