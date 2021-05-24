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Шведское СМИ назвало Данию и Белоруссию «посредственными командами» после поражений от этих сборных

10:35
24 мая. Рига. Швеция - Белоруссия - 0:1. Фото iihf.com.
24 мая. Рига. Швеция - Белоруссия - 0:1. Фото iihf.com.
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Шведское издание Expressen скептически оценило качество игры сборной Швеции в стартовых матчах ЧМ-2021 против Дании (3:4) и Белоруссии (0:1).

«Два матча против более чем посредственных команд. Но теперь сборной даже не гарантировано место в четвертьфинале. Просто нет слов.

Никто не ждал, что игры против Дании и Белоруссии будут простыми. Но сборная Швеции обязана держать определенный уровень и соответствовать определенному уровню требований.

Швеция обязана побеждать таких соперников. Точка.

Но команда выглядела совершенно аморфной на льду. Продолжаю стоять на своем: она может играть гораздо лучше. Но пора начать это показывать.

Над командой сгустились тучи. Если сборная проиграет в следующем матче Швейцарии, то разразится настоящим шторм», — пишет Expressen.

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