Шведское СМИ назвало Данию и Белоруссию «посредственными командами» после поражений от этих сборных
Шведское издание Expressen скептически оценило качество игры сборной Швеции в стартовых матчах ЧМ-2021 против Дании (3:4) и Белоруссии (0:1).
«Два матча против более чем посредственных команд. Но теперь сборной даже не гарантировано место в четвертьфинале. Просто нет слов.
Никто не ждал, что игры против Дании и Белоруссии будут простыми. Но сборная Швеции обязана держать определенный уровень и соответствовать определенному уровню требований.
Швеция обязана побеждать таких соперников. Точка.
Но команда выглядела совершенно аморфной на льду. Продолжаю стоять на своем: она может играть гораздо лучше. Но пора начать это показывать.
Над командой сгустились тучи. Если сборная проиграет в следующем матче Швейцарии, то разразится настоящим шторм», — пишет Expressen.
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