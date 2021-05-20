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Плющев высказался о дозаявке игроков в сборную России на ЧМ-2021

15:05
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Заслуженный тренер РФ Владимир Плющев высказался о возможной дозаявке игроков в сборную России по ходу чемпионата мира по хоккею.

«Тренерский штаб оставляет место для вратаря — значит, возлагает надежды на то, что получится эту позицию усилить. Что тут обсуждать — они приняли такое решение. Мы же не будем шашками махать после того, как дело сделано. Комплектование команды остается за тренерским штабом. Это их ответственность, как они строят селекционную политику, кого с кем ставят.

Можно рассуждать и философствовать, но уверяю вас: все это от лукавого, потому что у тренеров информации больше, чем у нас. Они живут внутри коллектива и знают, кто на что способен на сегодняшний момент", — цитирует Плющева «Газета.Ru».

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/05/20/n_16000778.shtml

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