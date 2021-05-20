Плющев не сомневается, что сборная России выйдет в плей-офф ЧМ-2021

Заслуженный тренер РФ Владимир Плющев поделился ожиданиями от матча сборной России с Чехией на чемпионате мира по хоккею. Встреча состоится 21 мая.

«После матчей Евротура в Чехии, где мы не очень удачно сыграли с командой хозяев, мы открываем чемпионат мира игрой с ними же. И это вызывает определенный интерес и ажиотаж, потому что, естественно, проигрывать дважды одному и тому же сопернику в течение двух недель негоже. Поэтому я надеюсь, что ребята покажут все, что они могут, проведут работу над ошибками, учтут моменты, которые привели к неудачной игре.

Тренеры, естественно, внесут определенные коррективы, потому что уже отступать некуда. Будем смотреть и болеть. Уверен, что задачу выхода в плей-офф мы решим, но основные соперники будут все равно все те же — североамериканцы и скандинавы. Может быть, ввяжутся в борьбу швейцарцы, немцы", — цитирует Плющева «Газета.Ru».

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.