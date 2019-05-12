Первая смена и крутой гол. Телегин удивляет болельщиков на ЧМ

Нападающий сборной России Иван Телегин забил во втором матче предварительного раунда чемпионата мира по хоккею-2019 с командой Австрии. Игра проходит в Братиславе на арене "Зимний стадион Ондрея Непелы" .

Он отличился на 34-й минуте 59-й секунде с передачи Ильи Ковальчука.

Телегин на скамейке накопил энергии.

Крутой пас от Кови - и вот вам 3:0!#RUSAUT #IIHFWorlds pic.twitter.com/ub2OlUPAfw – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 12 мая 2019 г.

Россия – Австрия: чемпионат мира по хоккею, 12 мая 2019, онлайн-трансляция, начало – 13.15 (мск)

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