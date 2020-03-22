Павел Бучневич: «Не планировал ехать на чемпионат мира, хочу сыграть в плей-офф НХЛ»

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал новость об отмене чемпионата мира-2020. Он заявил, что не собирался участвовать в нем.

— Я думаю, что и не попал бы в состав на чемпионат мира, — цитирует Бучневича ТАСС. — Но, вообще, я не планировал туда ехать, хочу поиграть в плей-офф НХЛ. Я думаю, что мы бы вышли в плей-офф, и если чемпионат возобновится, то еще попадем. Поэтому комментировать отмену чемпионата мира даже не хочу.

Чемпионат мира должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии. Он был отменен из-за пандемии коронавируса. «Рейнджерс» занимают десятое место в Восточной конференции.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.