Орлов рассказал, что ему пожелали перед отъездом в сборную России Овечкин и Кузнецов

Защитник «Вашингтона» и сборной России Дмитрий Орлов рассказал о том, что ему пожелали перед отъездом на чемпионат мира одноклубники Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

«Пожелали удачи, выиграть золото и обойтись без травм. Жалко, что их нет с нами, всегда в их лице приходит серьезное усиление. Мы приехали, будем вносить положительные эмоции», — сказал Орлов.

Российская команда занимает третье место в группе А после четырех матчей.

29 мая сборная России сыграет против команды Швейцарии.

(Максим Сычев)