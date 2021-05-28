Орлов рассказал, что ему пожелали перед отъездом в сборную России Овечкин и Кузнецов
12:40
Защитник «Вашингтона» и сборной России Дмитрий Орлов рассказал о том, что ему пожелали перед отъездом на чемпионат мира одноклубники Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
«Пожелали удачи, выиграть золото и обойтись без травм. Жалко, что их нет с нами, всегда в их лице приходит серьезное усиление. Мы приехали, будем вносить положительные эмоции», — сказал Орлов.
Российская команда занимает третье место в группе А после четырех матчей.
29 мая сборная России сыграет против команды Швейцарии.
(Максим Сычев)
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