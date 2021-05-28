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Тарасенко рассказал о травме, из-за которой пропустил полсезона

12:39
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Нападающий «Сент-Луиса» и сборной России Владимир Тарасенко рассказал о травме, из-за которой пропустил значительную часть прошлого сезона и половину нынешнего.

«Если честно, никто до конца не знает, какие у меня были травмы. Летом после чемпионата все расскажу. Если бы у меня не было семьи, то я бы сошел с ума, наверное. Я не мог играть физически, у меня вылетало плечо. Следующий сезон начинался, почти весь год пропустил.

Жена и дети очень помогали отвлечься от дурных мыслей. Восстановление от травмы — нелегкий процесс и физически, и психологически. После чемпионства сразу много друзей появилось, а когда травмировался, сразу понимаешь, кто есть кто на самом деле», — сказал Тарасенко.

Хоккеист пропустил половину сезона в НХЛ из-за восстановления после травмы, провел 24 матча в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) очков, а также забросил две шайбы в 4 встречах плей-офф. Ранее Тарасенко прибыл в расположение сборной России и после прохождения карантина сможет сыграть на чемпионате мира в Латвии.

(Максим Сычев)

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