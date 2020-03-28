«Ориентируемся на 2023-й год». ИИХФ не планирует переносить чемпионат мира в России

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о дальнейших планах проведения чемпионатов мира по хоккею. Из-за пандемии коронавируса было решено отменить ЧМ-2020. В 2023 году турнир должен состояться в России.

— Белоруссия и Латвия точно проведут следующий чемпионат мира, и он не будет перенесен в Швейцарию?

— Таков план. У нас были обсуждения на этот счет. И нам предстоит еще оценить возможность такого шага. На следующей неделе мы этим и будем заниматься. Но все-таки организовать перенос — это очень сложно. Мы будем собирать мнения, пообщаемся с организационным комитетом ЧМ-2021. На самом деле там уже проведена очень большая работа. То же самое касается и ЧМ-2022 в Финляндии. И ЧМ-2023 в России. Чехи, шведы и датчане тоже уже успели проделать определенную работу по ЧМ-2024 и ЧМ-2025. И в данном случае нам предстоит обсуждение, в которое будут вовлечены все эти страны. Если кто-то согласен подвинуться — возможно, мы осуществим перенос.

— Есть сомнения в том, что кто-то захочет подвинуться в ближайшие два года как минимум. В Федерации хоккея Латвии мне сказали, что перенос в принципе невозможен.

— Но вы же понимаете, что никто не собирается отнимать чемпионат мира у Белоруссии и Латвии. Его просто отсрочат на год — если до этого дойдет. Но сейчас слишком уж рано это обсуждать. Для начала нам предстоит обсудить это с организационными комитетами ближайших пяти чемпионатов мира.

— То есть чемпионат мира в России все-таки может пройти в 2024 году?

— Мы ориентируемся на 2023-й. Но если перенос все-таки будет осуществлен, сместятся все чемпионаты мира, и тогда будет 2024-й. (Игорь Еронко)

Полностью интервью Фазеля

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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