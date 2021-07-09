Нападающий сборной России рассказал о причинах поражения от Канады на чемпионате мира

Нападающий ЦСКА и сборной России Михаил Григоренко в интервью «СЭ» рассказал о причинах поражения в четвертьфинале ЧМ-2021 от Канады (1:2 ОТ).

— Матч вышел тяжелым, но в какой-то момент мы начали играть осторожно. Особенно после второго периода, когда уже повели в счете, — отметил Григоренко. — Дали Канаде слишком много свободного пространства. Ментально не справились. Не справились до конца с давлением, боялись ошибиться и чересчур часто откатывались назад. Мы отошли от своей игры, хотя по ходу турнира действовали совсем не так. У нас были очень хорошие матчи.