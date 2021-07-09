«В «Коламбусе» дали условия лучше, чем были. Но мне и семье нужна стабильность». Интервью Михаила Григоренко

Новичок ЦСКА — о том, почему ему лучше в КХЛ и что не хватило сборной России на ЧМ.

Нападающий Михаил Григоренко, недавно заключивший с ЦСКА трехлетний контракт после возвращения из НХЛ, дал интервью «СЭ».

«Коламбус» разочаровал

— Самая громкая новость последних дней — трагическая гибель вашего бывшего одноклубника по «Коламбусу» Матисса Кивлениекса.

— Мне очень трудно говорить на эту тему. Произошла большая трагедия. Парень был жизнерадостный, всегда добродушный, постоянно появлялся на арене с улыбкой. Мы с ним достаточно тесно общались, когда его поднимали в НХЛ. Матисс говорил по-русски, поэтому всегда держались большой компанией — я, Влад Гавриков, Элвис Мерзликинс и он. Мне до сих пор не верится, что с ним такое произошло. В голове произошедшее совершенно не укладывается. Кажется, что Матисс придет и все будет нормально. Очень тяжелый момент для каждого из нас. Соболезнования родным и близким. Это огромная потеря.

— Каких-то дополнительных подробностей трагедии не знаете?

— Нет, я, так же как и все, прочитал об этом в СМИ — несчастный случай с пиротехникой.

— Трехлетний контракт с ЦСКА можно воспринять как сдачу — вы отказались от мысли биться за место в НХЛ, хотя в плане карьеры находитесь в самом расцвете, а не как у многих бывает — вернулись, чтобы доигрывать.

— Я точно не приезжаю доигрывать — по истечении нынешнего контракта мне будет всего 30 лет. «Коламбус» сделал новое предложение, поскольку концовка сезона получилась неплохой. Генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен сказал, что в команде поменяется главный тренер и меня хотят еще оставить. Давали еще один шанс, предложив условия получше.

Но мне и моей семье нужны стабильность. Для детей очень трудно каждый год менять место жительства. Глупо рассуждать, что я выбрал между НХЛ и КХЛ. Это был выбор между «Коламбусом» и ЦСКА. Мне более комфортно именно в армейском клубе, причем во всех планах. Ко мне в ЦСКА всегда очень хорошо относились и доверяли. Рад сюда вернуться.

— В «Коламбусе» было все настолько плохо?

— «Коламбус» разочаровал.

— В чем это конкретно выражалось?

— В ЦСКА знали мои сильные стороны и правильно их использовали. В «Коламбусе» было иначе. Может, главный тренер считал, что я не заслуживаю играть в большинстве и быть на ведущих ролях. Мне же хочется развиваться и приносить пользу. Этого в четвертом звене не сделаешь. В начале сезона был отрезок, когда давали время, но продлилось доверие всего две-три игры.

— Проходила информация, что выбор «Коламбуса» был обусловлен семейной ситуацией. Ваша супруга из Канады, и она хотела вместе с тремя детьми быть поближе к дому.

— Я просто хотел попробовать еще раз свои силы в НХЛ, а именно сейчас мне хотелось получить долгосрочный контракт, чтобы получить определенную стабильность. Старший ребенок пойдет в первый класс. Не хотелось оставаться именно в «Коламбусе».

Михаил Григоренко (слева) в «Коламбусе». Фото Getty Images

Интерес менеджера стал проблемой

— Изначально выбор «Блю Джэкетс», зная вашу умную манеру игры, казался спорным, поскольку команда при Джоне Торторелле действовала в вертикальном стиле с большим объемом катания. Можно сказать даже, что «бей-беги».

— Тогда как раз наступила пандемия — в марте прошлого года. «Коламбус» на тот момент был единственной командой, предложившей контракт. Мне оставалось только поставить подпись. Интерес со стороны других клубов был, но без конкретики. Им хотелось подождать и понять, когда возобновится сезон, подумать, все прикинуть. Я же хотел иметь контракт на руках уже к началу лета. Во мне был очень заинтересован генеральный менеджер. Это оказалось большой проблемой позднее.

— Почему?

— Ярмо Кекяляйнен видел меня в составе, а Торторелла особо знаком со мной не был. В моем отношении, думаю, между генеральным менеджером и главным тренером единения не было. В результате сложилась не самая лучшая ситуация. Не может же Кекяляйнен приказать тренеру. Так не принято.

— Мне кажется, что в начале сезона, когда попросил обмен ведущий центрфорвард команды Пьер-Люк Дюбуа, ваша ситуация отошла на третий план.

— Если сезон не задается у команды в целом, то и сложнее разруливать проблемы с каждым игроком, а не только со мной. Обратите внимание на личную статистику хоккеистов «Коламбуса». Очень многие провалили сезон, набрав меньше очков, чем годом раньше. Ситуация с Дюбуа тоже сказалась на результатах. Вокруг команды было много неприятных моментов.

Я начинал чемпионат как раз с Дюбуа, с которым у нас неплохо получалось. После его обмена пошли перестановки в звеньях, все начали менять, и ни к чему хорошему это не привело. Когда нет результата, то надо что-то делать. Не могут же убрать в запас тех, кто давно выступает в команде, и наигрывать меня, правильно?

— Существует точка зрения, что от методов работы Тортореллы команда психологически рано или поздно устает, переставая правильно реагировать на его установки. Не заметили такого?

— Мне трудно с чем-то сравнивать, поскольку я работал под его руководством первый сезон. Но ребята рассказывали, что раньше он вел себя пожестче и агрессивнее. В этом чемпионате с Тортореллой такого не было. Лично на себе не прочувствовал, что он жесткий тренер и суперэмоциональный человек. Хотя к нему в голову не залезешь. Наверное, я не попал в «Коламбус» в нужное время.

Михаил Григоренко (слева). Фото Getty Images

— У пришедшего из «Виннипега» Патрика Лайне репутация своеобразного, даже капризного игрока, и в «Коламбусе» у него мало что получилось.

— Надо смотреть на то, как Лайне играл в «Виннипеге» и забивал там голы. У него были партнеры, которые доставляли ему шайбу. У него бросок, наверное, сопоставим по силе, точности и резкости с тем, что делает Саша Овечкин. Может и щелкнуть, и кистевым. Мне кажется, что в «Коламбусе» не было игрока, способного находить его регулярно классными передачами. Поэтому у Лайне статистика резко упала. Так-то он парень мастеровитый и все на льду умеет.

Сезон короткий, прошло всего 20-30 матчей, и многие уже понимали, что шансов попасть в плей-офф у команды немного, поэтому доигрывали оставшуюся часть чемпионата. Думали о том, как начать с чистого листа. У Лайне с его мастерством все будет нормально.

— Из «Коламбуса» в свое время ушли Сергей Бобровский и Артемий Панарин, не захотевшие подписывать новые контракты. Сейчас идет много слухов об обмене ведущего защитника Сета Джонса. Неужели город настолько гиблое место?

— У каждого игрока свои жизнь и амбиции. Кому-то нравится одно, кому-то — другое. В плане жизни город очень симпатичный, небольшой. Пробок нет. Мне и моей семье в нем было очень комфортно. Я бы не сказал, что Коламбус — гиблое место. Бывают города в НХЛ и похуже.

Выбор зависит от самого игрока — кому-то хочется быть поближе к морю, кому-то нужен мегаполис, третьему — высокие шансы побороться за Кубок Стэнли. Бобровский и Панарин становились свободными агентами и могли выбирать дальнейшее место продолжение карьеры сами. Почему бы не сменить место работы, выбрав лучшие условия? Никто за это никого не осуждает.

— Что скажете про нового главного тренера «Блю Джэкетс» Брэда Ларсена, к которому в ближайшее время приедет лучший новичок сезона КХЛ Егор Чинахов?

— Между ассистентом и главным тренером большая разница, поэтому предсказать, получится ли у Ларсена в новой роли, мне сложно. Как помощник он был на своем месте. Хороший человек и всегда подсказывал по делу. Честный мужик. Будем надеяться, что с ним у Чинахова все получится. Большой плюс для Егора — наличие в команде русскоязычных ребят, Влада Гаврикова и Элвиса Мерзликинса. Они ему очень хорошо помогут адаптироваться.

В остальном все будет в руках самого Чинахова. Хороший шанс ему должны дать. Но прогнозы давать бессмысленно. И сам игрок должен себя проявить, и роль подходящую для себя получить, и в новую для себя команду быстро влиться. Если в «Коламбусе» будут использовать его сильные стороны, то все получится. Если — нет, то придется гораздо тяжелее.

Кирилл Капризов. Фото Getty Images

Капризов всегда был в порядке

— Кирилл Капризов стал звездой в «Миннесоте», а вы возвращаетесь домой, хотя в ЦСКА находились примерно на одном уровне. У вас есть понимание, почему у него все сложилось идеально?

— Кирилл всегда был в порядке и не просто так в КХЛ три сезона по 30 голов забивал. Почему у него должно было не получиться? Парень работал, старался. Мы все очень рады за него. А сравнивать себя с ним я бы не стал. У каждого свой случай. Коротко не объяснишь, есть очень много факторов, определяющих карьеру игрока, — и команда, и тренер, и партнеры, и психологические моменты.

Я бы не сказал, что у меня ничего не получилось. Может, кто-то рассчитывал увидеть от меня 50 набранных очков? Тогда этот человек разочаровался. По количеству набранных очков в пересчете за 60 минут игрового времени у меня неплохой — шестой-седьмой показатель в команде среди нападающих.

— Есть ли у Шалунова, который хочет пойти по вашему с Никитой Нестеровым прошлогоднему пути, шанс закрепиться в «Чикаго»?

— Почему нет? Уровень мастерства ему позволяет на это рассчитывать. Все будет зависеть от факторов, о которых я говорил ранее, — роли в команде, как его собираются использовать, сыграется ли с партнерами.

— В России спортсмены, как правило, закрываются после поражений. Футболисты по прилете домой с чемпионата Европы испугались общаться с журналистами. Вы же спокойно дали комментарий, принесли извинения за неудовлетворительный результат в Риге, чем заслужили уважение со стороны болельщиков. Неужели трудно в такой момент найти в себе силы сказать несколько слов?

— Конечно, я не упал на колени и не каялся. Мы все сильно расстроились после вылета от Канады. Понимали, что у нас хорошая команда. И сами игроки, и болельщики рассчитывали выиграть чемпионат мира. Сборная России по своему потенциалу могла это сделать, учитывая сопоставимый с нами уровень основных соперников на турнире. И тут такое поражение, после которого все обрывается в один момент. Для болельщиков и экспертов это немного непонятно. Ничего страшного в том, чтобы извиниться, нет. Мы вроде бы изо всех сил старались, но чего-то не хватило. Люди реально переживают за нас, поэтому надо было дать какие-то объяснения.

Михаил Григоренко (справа) в сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Сейчас можете сформулировать, чего не хватило в четвертьфинале?

— Матч вышел тяжелым, но в какой-то момент мы начали играть осторожно. Особенно после второго периода, когда уже повели в счете. Дали Канаде слишком много свободного пространства. Ментально не справились. Не справились до конца с давлением, боялись ошибиться и чересчур часто откатывались назад. Мы отошли от своей игры, хотя по ходу турнира действовали совсем не так. У нас были очень хорошие матчи.

— Впереди Олимпиада. Можете представить, что сборную России в Пекин или уже позднее повезет иностранный тренер? Те, кто имеет большой опыт, сейчас без работы — Знарок, Быков, Билялетдинов сидят без дела.

— Представить можно все что угодно. Только есть ли в этом смысл? В России достаточно хороших специалистов. Иностранец же приедет не канадских игроков тренировать, а русских. У нас немного другой менталитет и нужен иной подход.

— Вы начинали как думающий центрфорвард, заслужив по юниорам сравнение за манеру игры с Евгением Малкиным. В России дефицит хоккеистов этого амплуа. Кто и когда вас окончательно поставил на фланг?

— Меня на Кубке Карьяла в олимпийский год поставил Олег Знарок. Я тогда хет-трик сделал в матче с чехами. С тех пор начал регулярно выходить с краю. Если снова вернут в центр, то я спокойно там сыграю. На фланге у меня больше развязаны руки, если говорить об атакующих действиях. Когда выхожу центральным, то постоянно приходится думать об обороне.

— Вы возвращаетесь в КХЛ, в которой жесткий потолок зарплат, и ЦСКА уже не такой однозначный фаворит, как раньше. Интереснее будет играть в более соревновательном чемпионате?

— Что значит «интереснее»? Нам было непросто и в тот сезон, когда ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. В финале «Запада» мы дожали СКА только в седьмом матче. И даже в серии с «Авангардом», несмотря на 4-0, почти все игры были ровные. Но введение потолка зарплат в КХЛ — это здорово. Силы выравниваются, и конкурентоспособных команд в лиге становится больше. ЦСКА при этом по-прежнему остается претендентом на чемпионство за счет хорошего состава, сильной клубной организации и системы игры Игоря Никитина. Вне зависимости от кадровых перемен костяк команды сохранился. Перед нами снова будет стоять задача выиграть титул.