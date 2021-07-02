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Мэру Риги, снявшему российский флаг во время чемпионата мира по хоккею, запретили въезд в Россию

01:02

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Мария Захарова сообщила, что мэру Риги Мартиньшу Стакису запретили въезд в Россию за снятие российского флага на чемпионате мира по хоккею.

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Вместо российского триколора в центре города, где были установлены национальные флаги стран-участниц турнира, повесили флаг Олимпийского комитета России.

«Исходим из того, что занимая соответствующий пост, он все-таки должен знать об общепринятой в мире норме уважительного отношения к государственной символике.

В нынешних непростых социально-экономических условиях, в которых оказалась Латвия, рижскому градоначальнику, наверное, следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами, как это успешно удавалось его предшественникам. Эти связи давали бы реальную выгоду не одному конкретному человеку для набора каких-то русофобских политических очков, а людям, живущим на территории этой страны.

Теперь М.Стакису это будет делать значительно сложнее. Он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федераци", — приводит пресс-служба МИД слова Захаровой.

Напомним, 24 мая в Риге заменили официальный флаг Белоруссии оппозиционным. Он был установлен в центре латвийской столицы вместе с флагами всех стран-участниц чемпионата мира по хоккею.

28 мая генпрокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса после снятия флага страны в городе.

Дополнительная информация:

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4806019

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Евгений Козинов все материалы автора

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