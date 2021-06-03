«Могу смотреть это на повторе целый день». Реакция соцсетей на победный гол Канады в ворота России

Англоязычные пользователи в соцсетях отреагировали на победный гол сборной Канады в овертайме матча 1/4 финала чемпионата мира против сборной России (2:1 ОТ). Запись выложил официальный Twitter Международной федерации хоккея.

Hosstyle: «Могу смотреть это на повторе целый день! Невероятный гол!».

Manny Tripple: «Какой красивый гол».

Cheryl: «Я так горжусь парнями».

Wild: «Величайшая команда на земле — команда Канады».

Tim O'Marra: «Вот он, инстинкт убийцы».

Stanislav G: «Было больно смотреть на эту позорную игру русских. Проиграть 40-му составу Канады — это надо уметь».

MaxC97: «Этот пас от Стечера...».

BertuzziScores: «Святой Стечер».

John Fay: «Великолепный пас и великолепный гол. Люблю, когда игрок проявляет креатив».

Kurtis!: «Что за гол!»

Победная шайба в овертайме в активе Эндрю Манджапане.