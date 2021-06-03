Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

«Могу смотреть это на повторе целый день». Реакция соцсетей на победный гол Канады в ворота России

23:05
Россия уступила Канаде. Фото Twitter
Россия уступила Канаде. Фото Twitter
Теги:

Англоязычные пользователи в соцсетях отреагировали на победный гол сборной Канады в овертайме матча 1/4 финала чемпионата мира против сборной России (2:1 ОТ). Запись выложил официальный Twitter Международной федерации хоккея.

Hosstyle: «Могу смотреть это на повторе целый день! Невероятный гол!».

Manny Tripple: «Какой красивый гол».

Cheryl: «Я так горжусь парнями».

Wild: «Величайшая команда на земле — команда Канады».

Tim O'Marra: «Вот он, инстинкт убийцы».

Stanislav G: «Было больно смотреть на эту позорную игру русских. Проиграть 40-му составу Канады — это надо уметь».

MaxC97: «Этот пас от Стечера...».

BertuzziScores: «Святой Стечер».

John Fay: «Великолепный пас и великолепный гол. Люблю, когда игрок проявляет креатив».

Kurtis!: «Что за гол!»

Победная шайба в овертайме в активе Эндрю Манджапане.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 4287
Все опросы
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Россия не выигрывала у Канады 10 лет. Сейчас поражение станет катастрофой
Врач получил 13 ножевых ранений в Одессе в попытке отстоять жену
Мирослава Карпович прокомментировала слухи о беременности
Белоруссия ввела ответные меры на санкции США

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры