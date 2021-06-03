«Могу смотреть это на повторе целый день». Реакция соцсетей на победный гол Канады в ворота России
Англоязычные пользователи в соцсетях отреагировали на победный гол сборной Канады в овертайме матча 1/4 финала чемпионата мира против сборной России (2:1 ОТ). Запись выложил официальный Twitter Международной федерации хоккея.
THEY DID IT!!! ??— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Canada wins in overtime!!
Andrew Mangiapane is the hero in OT to defeat Russia! ?@HockeyCanada #IIHFWorlds #ROCCAN @NHLFlames pic.twitter.com/xeIcJBUTzV
Hosstyle: «Могу смотреть это на повторе целый день! Невероятный гол!».
Manny Tripple: «Какой красивый гол».
Cheryl: «Я так горжусь парнями».
Wild: «Величайшая команда на земле — команда Канады».
Tim O'Marra: «Вот он, инстинкт убийцы».
Stanislav G: «Было больно смотреть на эту позорную игру русских. Проиграть 40-му составу Канады — это надо уметь».
MaxC97: «Этот пас от Стечера...».
BertuzziScores: «Святой Стечер».
John Fay: «Великолепный пас и великолепный гол. Люблю, когда игрок проявляет креатив».
Kurtis!: «Что за гол!»
Победная шайба в овертайме в активе Эндрю Манджапане.
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