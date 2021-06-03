«Не такого вечера мы ждали, но что поделать». Реакция «Ак Барса» на поражение России
23:08
Казанский «Ак Барс» в своем официальном Twitter отреагировал на поражение сборной России от Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею (1:2 ОТ).
«Не такого вечера мы ждали, но что поделать. Россия прощается с чемпионатом мира», — написано в посте клуба.
Канаде после победы над Россией предстоит сыграть в полуфинале с США. В другом матче Финляндия встретится с Германией.
Матчи состоятся в субботу, 5 июня.
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