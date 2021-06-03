«Не такого вечера мы ждали, но что поделать». Реакция «Ак Барса» на поражение России

Казанский «Ак Барс» в своем официальном Twitter отреагировал на поражение сборной России от Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею (1:2 ОТ).

«Не такого вечера мы ждали, но что поделать. Россия прощается с чемпионатом мира», — написано в посте клуба.

Не такого вечера мы ждали, но что поделать. Россия прощается с чемпионатом мира (??1:2??) pic.twitter.com/CtcyXGb3uK — ХК Ак Барс (@hcakbars) June 3, 2021

Канаде после победы над Россией предстоит сыграть в полуфинале с США. В другом матче Финляндия встретится с Германией.

Матчи состоятся в субботу, 5 июня.