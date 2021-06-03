Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

«Не такого вечера мы ждали, но что поделать». Реакция «Ак Барса» на поражение России

23:08
3 июня. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото AFP
3 июня. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото AFP
Теги:

Казанский «Ак Барс» в своем официальном Twitter отреагировал на поражение сборной России от Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею (1:2 ОТ).

«Не такого вечера мы ждали, но что поделать. Россия прощается с чемпионатом мира», — написано в посте клуба.

Канаде после победы над Россией предстоит сыграть в полуфинале с США. В другом матче Финляндия встретится с Германией.

Матчи состоятся в субботу, 5 июня.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Кожевников назвал причину поражения сборной России от Канады на ЧМ-2021
Протасевич рассказал о планах перевода NEXTA на российскую повестку
Зеленский рассказал о потерях Украины после запуска "СП-2"
Мирослава Карпович прокомментировала слухи о беременности

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры