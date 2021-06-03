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«Без названия, без флага, без игры». Реакция болельщиков на вылет сборной России от Канады

3 июня 2021, 23:00
3 июня. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото AFP
3 июня. Россия — Канада — 1:2 ОТ. Фото AFP
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Сборная России потерпела поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, уступив в овертайме — 1:2.

Болельщики российской команды остались очень разочарованы результатом.

WK_Ent: Проиграть 10-й сборной Канады — это в высшей степени провал. Игры никакой, атака нулевая, спецбригады ни о чем.

bvp: Надо было все-таки сливать белорусам.

Subzer0: Без зрителей, без названия, без флага, без игры. Все закономерно. Не было даже желания смотреть этот чемпионат.

Инсбрук 1964: Это всего лишь игра. Она прошла, а жизнь продолжается.

van der sar: Шапками закидали, расклады на полуфинал сделали... Только выиграть забыли.

Ice-hockey2018: На следующий ЧМ Канада привезет поваров и нас обыграет.

IceAngel: Трусливее хоккея я не видел... Кленовые отстояли и смогли закатить в овертайме.

msf msf: Нда... Такой бездарной Канаде надо иметь талант чтобы проиграть! Видимо у наших он есть.

Piter1972: Очередной позор российского спорта.

Алексей ПравдаРуб: Тут как не оправдывай нашу команду — это большой ПРОВАЛ! Итог, сезон провалили основная сборная и молодежка. Верным путем идем товарищи...

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