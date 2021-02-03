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Матчи чемпионата мира по хоккею пройдут без зрителей

11:02
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Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдет без зрителей и будет эпидемиологически безопасным. Об этом 3 февраля заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

«Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он будет проводиться в «пузыре», в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества», — приводит ТАСС слова Кариньша.

Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) 2 февраля принял решение провести все игры ближайшего турнира в Латвии.

Изначально матчи должны были пройти в Минске и Риге, но 18 января совет ИИХФ принял решение лишить столицу Белоруссии права на проведение части турнира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10611397

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