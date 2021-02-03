Латвии нужно еще 7 миллионов евро на проведение чемпионата мира по хоккею

Латвия нуждается в дополнительных финансах для проведения чемпионата мира по хоккею, сообщает 3 февраля Metaratings.

По данным источника, бюджет турнира — 17-19 миллионов евро. Ранее планировалось, что Латвия проведет его совместно с Белоруссией, но Минск был лишен права проведения турнира. В связи с этим латвийской стороне понадобится еще не менее семи миллионов евро для подготовки соответствующей инфраструктуры.

3 февраля также стало известно, что турнир пройдет без зрителей в «пузыре». Чемпионат мира по хоккею-2021 состоится в Риге с 21 мая по 6 июня.