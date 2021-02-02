Чемпионат мира по хоккею пройдет только в Латвии

ИИХФ официально утвердила Латвию местом проведения чемпионата мира-2021. Изначально турнир должен был пройти в Риге и Минске, однако Белоруссия была лишена права проведения соревнований.

В ИИХФ отметили, что из-за сложной эпидемиологической ситуации и техническими сложностями с международными перемещениями все игры пройдут в Риге.

Основным стадионом станет «Арена Рига», сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфиналы, финал и игра за третье место.

Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр, который будет переоборудован в ледовый каток вместимость до 6000 человек. Там состоятся матчи группы A, где играет сборная России, и две четвертьфинальные встречи.

Тренировочной ареной станет каток в Даугаве, в десяти минутах езды от «Арены Рига». Все 16 команд разместятся в одной гостинице.

Окончательное расписание турнира будет опубликовано позднее. При этом ИИХФ допускает проведение ЧМ в формате «пузыря» (с ограничением перемещения команд в закрытом формате).

При этом ИИХФ рассматривает вариант проведения соревнований со зрителями в случае улучшения ситуации с коронавирусом.

Заявки на проведение матчей ЧМ-2021 подавали словацкая Братислава и датский Хернинг, но совет ИИХФ принял решение не рисковать и сделать возможным несколько вариантов организации, включая «пузырь».