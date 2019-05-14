Ландескуг присоединится к сборной Швеции на ЧМ-2019

Нападающий "Колорадо"​ Габриэль Ландескуг сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира-2019.

Форвард согласился присоединится к сборной после вылета "лавин" из розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает SVT-Sport.

В нынешнем сезоне НХЛ 26-летний Ландескуг принял участие в 76 матчах, набрав 75 (34+41) очков при показателе полезности "+17". В 12 матчах плей-офф на его счету 8 (3+5) баллов.

После трех матчей группового этапа ЧМ-2019 Швеция занимает 4-е место в группе B, имея в своем активе 6 очков.

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