Коваленко считает, что сборной России нельзя расслабляться перед матчем с Данией на ЧМ-2021

Олимпийский чемпион 1992 года Андрей Коваленко поделился мнением, что сборной России нельзя расслабляться перед матчем против Дании на чемпионате мира по хоккею в Риге.

«Швейцария тоже была аутсайдером в начале 90-х, а сейчас это одна из сильнейших сборных мира. Я слышал интервью Брагина после матча со Словакией, в котором он говорил, что это поражение (1:3) должно стать для нашей сборной уроком, что нельзя расслабляться. Дай бог, чтобы это действительно стало для ребят хорошим уроком, и они к каждой игре подходили с полной самоотдачей», — приводит слова Коваленко «Газета.Ru».

Сборная России с шестью очками занимает второе место в группе А. Лидируют словаки, у которых девять очков. Матч Россия — Дания пройдет в среду, 26 мая. Начало встречи в 16:15 по московскому времени.