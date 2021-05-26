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Коваленко считает, что сборной России нельзя расслабляться перед матчем с Данией на ЧМ-2021

14:57
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Олимпийский чемпион 1992 года Андрей Коваленко поделился мнением, что  сборной России нельзя расслабляться перед матчем против Дании на чемпионате мира по хоккею в Риге.

«Швейцария тоже была аутсайдером в начале 90-х, а сейчас это одна из сильнейших сборных мира. Я слышал интервью Брагина после матча со Словакией, в котором он говорил, что это поражение (1:3) должно стать для нашей сборной уроком, что нельзя расслабляться. Дай бог, чтобы это действительно стало для ребят хорошим уроком, и они к каждой игре подходили с полной самоотдачей», — приводит слова Коваленко «Газета.Ru».

Сборная России с шестью очками занимает второе место в группе А. Лидируют словаки, у которых девять очков. Матч Россия — Дания пройдет в среду, 26 мая. Начало встречи в 16:15 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/05/26/n_16023740.shtml

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры