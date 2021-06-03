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Издевательский буллит, который вывел Германию в полуфинал ЧМ-2021. Видео

19:09
Сборная Германии. Фото Twitter
Сборная Германии. Фото Twitter
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Сборная Германии победила команду Швейцарии (3:2 Б) в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Победный буллит в активе Марцеля Небельса.

Германия стала вторым участником полуфинала ЧМ-2021. Ранее в четверг сборная США выиграла у Словакии (6:1).

3 июня в 20.15 (мск) Россия сыграет против Канады в 1/4 финала турнира.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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