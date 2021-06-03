Издевательский буллит, который вывел Германию в полуфинал ЧМ-2021. Видео
19:09
Сборная Германии победила команду Швейцарии (3:2 Б) в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Победный буллит в активе Марцеля Небельса.
What a game??? @deb_teams tied the game with 43 seconds left and eliminated @SwissIceHockey in shootouts!? #SUIGER #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Full game story ??https://t.co/chVtXvRuPp pic.twitter.com/t5u3QjTHjM
Германия стала вторым участником полуфинала ЧМ-2021. Ранее в четверг сборная США выиграла у Словакии (6:1).
3 июня в 20.15 (мск) Россия сыграет против Канады в 1/4 финала турнира.
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