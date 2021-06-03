Издевательский буллит, который вывел Германию в полуфинал ЧМ-2021. Видео

Сборная Германии победила команду Швейцарии (3:2 Б) в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Победный буллит в активе Марцеля Небельса.

Германия стала вторым участником полуфинала ЧМ-2021. Ранее в четверг сборная США выиграла у Словакии (6:1).

3 июня в 20.15 (мск) Россия сыграет против Канады в 1/4 финала турнира.