Григоренко попросил прощения у болельщиков за поражение от Канады в 1/4 финала ЧМ по хоккею

Нападающий сборной России Михаил Григоренко попросил прощения у болельщиков за поражение от Канады (1:2 ОТ) в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия).

«Простите нас, пожалуйста, мы тоже люди. Мы не хотели такого результата. Мы мечтали победить, но не сделали того, что должны были. Я сейчас не буду обвинять кого-то конкретно, говорить, кто не добежал, не забил, не отдал нужный пас. Не хочу переходить на личности, потому что ценю атмосферу, которая была в команде. В ней собрались великолепные ребята из КХЛ и НХЛ, они не испугались приехать в карантин, сидели в непривычных условиях, упорно тренировались, готовы были терпеть все эти некомфортные ковидные правила. Ради общей цели все пахали, все поддерживали друг друга, штаб сборной сумел объединить игроков в единое целое, сделать нас командой, которая мечтала сыграть намного лучше, чем сыграла», — приводит ТАСС слова Григоренко.

Форвард добавил, что до сих пор не может поверить в поражение российской команды.

«До сих пор не верю в то, что мы проиграли, и шок сильнее, так как у нас была хорошая команда. Она могла реально выиграть этот чемпионат мира, у сборной были все условия, чтобы победить. Мастеровитые ребята во всех линиях, очень серьезная работа, ведь готовили нас на очень высоком уровне. Хороший комплекс на «физику», хороший разбор командной игры, тактика, которую постоянно шлифовали на тренировках. Мы готовились к сборной Канады, разбирали ее, штаб подвел команду к плей-офф, и с точки зрения физики, и по тактике. Понятно, что это спорт, все бывает, но давайте не будем искать проблемы там, где их не было. Причина в нас, наша очередь разобраться, кто и что сделал не так в своих сменах», — добавил Григоренко.

Сборная Канады, победившая Россию в четвертьфинале ЧМ, в полуфинале встретится с командой США. Игра состоится 5 июня.