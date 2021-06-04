Канадский комментатор перед матчем с Россией почтил память Юрия Розанова
Канадский комментатор TSN Горд Миллер перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с Россией почтил память Юрия Розанова.
Российский спортивный комментатор Юрий Розанов умер 3 марта. Ему было 59 лет.
Розанов специализировался на комментировании футбола и хоккея. Он работал на чемпионатах мира и Европы, освещал матчи чемпионатов России, Англии, Италии, Испании и Голландии по футболу, а также КХЛ и молодежные чемпионаты мира по хоккею.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю