Россия — Белоруссия: все голы матча
20:35
Сборная России проводит очередной матч чемпионата мира по хоккею в Риге. В заключительном матче группового этапа российская команда встречается с Белоруссией.
00:36. Никита Нестеров — 1:0
04:29. Эмиль Галимов — 2:0
09:06. Максим Шалунов — 3:0
10:52. Михаил Григоренко — 4:0
16:28. Никита Нестеров — 5:0
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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