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Россия — Белоруссия: все голы матча

20:35
1 июня. Россия — Белоруссия. Фото AFP
1 июня. Россия — Белоруссия. Фото AFP
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Сборная России проводит очередной матч чемпионата мира по хоккею в Риге. В заключительном матче группового этапа российская команда встречается с Белоруссией.

00:36. Никита Нестеров — 1:0

04:29. Эмиль Галимов — 2:0

09:06. Максим Шалунов — 3:0

10:52. Михаил Григоренко — 4:0

16:28. Никита Нестеров — 5:0

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры