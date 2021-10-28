Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Гарпенлев покинет пост тренера сборной Швеции после ЧМ-2022

21:18
Теги:

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев покинет свой пост после чемпионата мира-2022.

«Роль главного тренера «Тре крунур» — лучшая роль в шведском хоккее, даже несмотря на то, что условия работы во время пандемии были особенными. Сейчас у нас впереди захватывающий сезон, в котором будут Олимпийские игры и чемпионат мира. Я полностью сосредоточен на том, что мы вместе с командой будем делать в следующем сезоне», — сказал Гарпенлева официальный сайт IIHF.

53-летний специалист работал в сборной Швеции с 2016 года, а возглавил национальную команду в 2019 году. За это время шведы дважды становились чемпионами мира (2017, 2018).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также
«Чувак, ты кто? Обсуждай лыжный спорт!» История конфликта Павлюченко и Губерниева
Президент Молдавии назвала виновных в газовом кризисе
0