Гарпенлев покинет пост тренера сборной Швеции после ЧМ-2022

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлев покинет свой пост после чемпионата мира-2022.

«Роль главного тренера «Тре крунур» — лучшая роль в шведском хоккее, даже несмотря на то, что условия работы во время пандемии были особенными. Сейчас у нас впереди захватывающий сезон, в котором будут Олимпийские игры и чемпионат мира. Я полностью сосредоточен на том, что мы вместе с командой будем делать в следующем сезоне», — сказал Гарпенлева официальный сайт IIHF.

53-летний специалист работал в сборной Швеции с 2016 года, а возглавил национальную команду в 2019 году. За это время шведы дважды становились чемпионами мира (2017, 2018).