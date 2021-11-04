ИИХФ представила маскота чемпионата мира по хоккею
12:11
Международный федерация хоккея презентовала официального маскота чемпионата мира 2022 года.
Его зовут Мираклео. Во время турнира маскот будет взаимодействовать с болельщиками на аренах, фан-зонах и различных мероприятиях.
Чемпионат мира пройдет в Хельсинки и Тампере (Финляндия) с 13 по 29 мая 2022 года.
Сборная России сыграет в группе A вместе с командами Канады, Германии, Дании, Словакии, Казахстана, Швейцарии и Италии. Россияне будут играть в Хельсинки.
Say hello to Miracleo, the official mascot of the @2022iihfworlds 2022 IIHF Ice Hockey World Championship! Story: https://t.co/V4jf7nYLDS#IIHFWorlds #icehockey #hockey #j??kiekko #ishockey #хоккей #eishockey #hokej #hokejs pic.twitter.com/Jhuy900699— IIHF (@IIHFHockey) November 4, 2021
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