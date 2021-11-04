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ИИХФ представила маскота чемпионата мира по хоккею

12:11

Международный федерация хоккея презентовала официального маскота чемпионата мира 2022 года.

Его зовут Мираклео. Во время турнира маскот будет взаимодействовать с болельщиками на аренах, фан-зонах и различных мероприятиях.

Чемпионат мира пройдет в Хельсинки и Тампере (Финляндия) с 13 по 29 мая 2022 года.

Сборная России сыграет в группе A вместе с командами Канады, Германии, Дании, Словакии, Казахстана, Швейцарии и Италии. Россияне будут играть в Хельсинки.

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Роман Шишов все материалы автора

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