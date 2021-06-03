Финляндия ведет в счете в матче против Чехии после второго периода

3 июня сборная Финляндии играет с Чехией в матче четвертьфинала чемпионата мира-2021 по хоккею. После второго периода счет — 1:0 в пользу финнов. Встреча проходит в Риге (Латвия).

В составе Финляндии единственный гол забил Йере Иннала (во втором периоде).

В параллельном матче Россия играет с Канадой. Счет после второго периода — 1:0.

Ранее США и Германия стали первыми полуфиналистами ЧМ-2021.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча Финляндия — Чехия