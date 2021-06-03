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Финляндия ведет в счете в матче против Чехии после второго периода

21:48
3 июня. Рига. Финляндия — Чехия. Фото AFP
3 июня. Рига. Финляндия — Чехия. Фото AFP
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3 июня сборная Финляндии играет с Чехией в матче четвертьфинала чемпионата мира-2021 по хоккею. После второго периода счет — 1:0 в пользу финнов. Встреча проходит в Риге (Латвия).

В составе Финляндии единственный гол забил Йере Иннала (во втором периоде).

В параллельном матче Россия играет с Канадой. Счет после второго периода — 1:0.

Ранее США и Германия стали первыми полуфиналистами ЧМ-2021.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча Финляндия — Чехия

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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