Финляндия ведет в счете в матче против Чехии после второго периода
21:48
3 июня сборная Финляндии играет с Чехией в матче четвертьфинала чемпионата мира-2021 по хоккею. После второго периода счет — 1:0 в пользу финнов. Встреча проходит в Риге (Латвия).
В составе Финляндии единственный гол забил Йере Иннала (во втором периоде).
В параллельном матче Россия играет с Канадой. Счет после второго периода — 1:0.
Ранее США и Германия стали первыми полуфиналистами ЧМ-2021.
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