Россия ведет со счетом 1:0 после второго периода матча с Канадой
21:35
Россия ведет со счетом 1:0 после второго периода матча с Канадой
Сборная России смогла забросить шайбу во втором периоде матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Канады.
Открыл счет в этой игре Евгений Тимкин. Счет матча — 1:0 в пользу сборной России. Параллельно проходит матч Финляндия — Чехия.
Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.
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