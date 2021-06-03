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Россия ведет со счетом 1:0 после второго периода матча с Канадой

21:35
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Россия ведет со счетом 1:0 после второго периода матча с Канадой

Сборная России смогла забросить шайбу во втором периоде матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Канады.

Открыл счет в этой игре Евгений Тимкин. Счет матча — 1:0 в пользу сборной России. Параллельно проходит матч Финляндия — Чехия.

Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

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