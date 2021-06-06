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Фазель назвал сюрпризом выход сборной Канады в финал чемпионата мира по хоккею

6 июня 2021, 12:28
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель назвал большим сюрпризом выход сборной Канады в финал чемпионата мира в Риге (Латвия).

«В финале у нас сыграют две великолепные команды. Неожиданная сборная Финляндии и команда Канады, что стало большим сюрпризом, поскольку одной ногой канадцы уже были в аэропорту. Но они сумели вернуться и сыграть очень хорошо, если им удастся стать чемпионами мира, это будет еще одним сюрпризом», — цитирует ТАСС Фазеля.

Канада вышла из своей группы в плей-офф, заняв 4-е место. В четвертьфинале канадцы обыграли сборную России (2:1 ОТ), а в полуфинале оказались сильнее США (4:2).

В финале Канада сыграет со сборной Финляндии. Матч состоится сегодня, 6 июня, начало — в 20.15 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11581109

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