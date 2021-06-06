Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Фазель высказался о выборах нового президента Международной федерации хоккея

6 июня 2021, 11:58
Рене Фазель. Фото AFP
Рене Фазель. Фото AFP
Теги:

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель на пресс-конференции по итогам чемпионата мира высказался о выборах нового президента организации, который пройдут осенью. На пост пока выдвинулись два кандидата — бывший немецкий хоккеист, бронзовый призер Олимпиады-1976 Франц Райндль и чех, бронзовый призер Игр-1992 Петр Бржиза.

— Франц Райндль и Петр Бржиза — хорошие кандидаты на пост моего преемника, они кандидаты со льда. Я вообще за то, чтобы приходили бывшие спортсмены. Может быть, у нас будет больше кандидатов. Дедлайн — до конца июня, надо подождать. Но бывшие игроки — у них есть знание игры, и оно помогает, когда иногда приходится делать очень сложный выбор. Это важно для руководителя федерации, — заявил Фазель.

Фазель возглавляет ИИХФ с 1994 года. Он не будет баллотироваться на новый срок.

(Дмитрий Кузнецов)

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Читайте также

Пьяные финны и Фазель, забывающий о Белоруссии (и отомстившие канадцы). Очень странный финал чемпионата мира
Пол-Мейвезера не вырубили Логана Пола. Только деньги
Стало известно место России в новом рейтинге ИИХФ после чемпионата мира
Федор Емельяненко прокомментировал бой брата против рэпера Джигана

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд