Фазель высказался о выборах нового президента Международной федерации хоккея

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель на пресс-конференции по итогам чемпионата мира высказался о выборах нового президента организации, который пройдут осенью. На пост пока выдвинулись два кандидата — бывший немецкий хоккеист, бронзовый призер Олимпиады-1976 Франц Райндль и чех, бронзовый призер Игр-1992 Петр Бржиза.

— Франц Райндль и Петр Бржиза — хорошие кандидаты на пост моего преемника, они кандидаты со льда. Я вообще за то, чтобы приходили бывшие спортсмены. Может быть, у нас будет больше кандидатов. Дедлайн — до конца июня, надо подождать. Но бывшие игроки — у них есть знание игры, и оно помогает, когда иногда приходится делать очень сложный выбор. Это важно для руководителя федерации, — заявил Фазель.

Фазель возглавляет ИИХФ с 1994 года. Он не будет баллотироваться на новый срок.

(Дмитрий Кузнецов)