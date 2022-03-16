Дэвид Куинн будет тренером сборной США на чемпионате мира-2022
Сборная США объявила, что главным тренером национальной команды на чемпионате мира-2022 будет Дэвид Куинн.
Бывший главный тренер «Рейнджерс» уже работал с национальной командой: он руководил сборной США на Олимпийских играх в Пекине. На этом посту он сменил главного тренера «Питтсбурга» Майка Салливана, когда стало известно, что игроки из НХЛ не поедут на Игры в Пекине.
На Олимпийских играх сборная США выбыла на стадии 1/4 финала, уступив в серии буллитов Словакии.
Чемпионат мира 2022 года пройдет в финских городах Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.
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