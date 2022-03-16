Дэвид Куинн будет тренером сборной США на чемпионате мира-2022

Сборная США объявила, что главным тренером национальной команды на чемпионате мира-2022 будет Дэвид Куинн.

David Quinn has been named head coach of the 2022 U.S. Men's National Team for the upcoming #MensWorlds in May.



«He brings broad experience, including on the international stage, and that will serve us well in our ultimate goal of bringing home the gold medal.» -Ryan Martin, GM — USA Hockey (@usahockey) March 16, 2022

Бывший главный тренер «Рейнджерс» уже работал с национальной командой: он руководил сборной США на Олимпийских играх в Пекине. На этом посту он сменил главного тренера «Питтсбурга» Майка Салливана, когда стало известно, что игроки из НХЛ не поедут на Игры в Пекине.

На Олимпийских играх сборная США выбыла на стадии 1/4 финала, уступив в серии буллитов Словакии.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в финских городах Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.