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Сегодня, 09:50

ФХР обжаловала решение Совета ИИХФ

Сергей Разин
корреспондент
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Федерация хоккея России направила в Дисциплинарный комитет ИИХФ жалобу на вынесенное решение Совета ИИХФ, говорится на сайте ФХР.

«Действия ФХР вызваны убеждением о дискриминационном характере ограничительных мер ИИХФ по отношению к российским спортсменам. Отстранение игроков от участия в международных соревнованиях на основании национальной принадлежности способствует повышению уровня нетерпимости в медиа-пространстве и может привести к расколу внутри хоккейного сообщества, которое всегда славилось своей сплоченностью», — говорится в заявлении.

Ранее, 16 марта, совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок, а также лишил Омск и Новосибирск права на проведение молодежного чемпионата мира-2023.

ИИХФ пока не лишила Россию взрослого чемпионата мира-2023, который запланирован на 5-21 мая в Санкт-Петербурге.

Источник: https://fhr.ru/news/item/90179/
ФХР
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