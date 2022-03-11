Кари Ялонен стал первым иностранным тренером во главе сборной Чехии

Финский специалист Кари Ялонен назначен главным тренером сборной Чехии, сообщает пресс-служба национальной команды.

Его ассистентами стали Либор Забранский и Мартин Эрат, причем первому пришлось ради этого покинуть должность вице-президента чешской федерации хоккея.

62-летний Ялонен заключил контракт до 31 мая 2024 года. Перед этим он ушел из молодежной сборной Финляндии.

Ялонен стал первым иностранцем на посту главного тренера национальной команды Чехии.