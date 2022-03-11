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Сегодня, 19:28

Кари Ялонен стал первым иностранным тренером во главе сборной Чехии

Иван Шитик
Корреспондент

Финский специалист Кари Ялонен назначен главным тренером сборной Чехии, сообщает пресс-служба национальной команды.

Его ассистентами стали Либор Забранский и Мартин Эрат, причем первому пришлось ради этого покинуть должность вице-президента чешской федерации хоккея.

62-летний Ялонен заключил контракт до 31 мая 2024 года. Перед этим он ушел из молодежной сборной Финляндии.

Ялонен стал первым иностранцем на посту главного тренера национальной команды Чехии.

Сборная Чехии по хоккею
Кари Ялонен
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