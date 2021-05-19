Россия на ЧМ-2021: расписание матчей и где смотреть трансляции

Сборная России по хоккею стартует на чемпионате мира-2021 в Риге в пятницу, 21 мая.

ЧМ-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Предварительный раунд продлится до 1 июня, а плей-офф стартует 3 июня.

Сборная России играет в группе А (матчи принимает Олимпийский центр). Ее соперники — Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания.

Расписание матчей сборной России в группе (время московское)

21 мая. 16.15. Россия — Чехия

22 мая. 16.15. Великобритания — Россия

24 мая. 16.15. Словакия — Россия

26 мая. 16.15. Россия — Дания

29 мая. 16.15. Швейцария — Россия

31 мая. 20.15. Россия — Швеция

1 июня. 20.15. Россия — Белоруссия

Все матчи сборной России на ЧМ-2021 покажет Первый канал. Трансляции в прямом эфире будут доступны на сайте.

Чемпионат мира: полный календарь и результаты в режиме онлайн, даты и время начала всех матчей, турнирная таблица групп, сетка плей-офф — на этой странице

Чемпионат мира по хоккею 2021: путеводитель по главному хоккейному турниру