Россия на ЧМ-2021: расписание матчей и где смотреть трансляции
ЧМ-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Предварительный раунд продлится до 1 июня, а плей-офф стартует 3 июня.
Сборная России играет в группе А (матчи принимает Олимпийский центр). Ее соперники — Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания.
Расписание матчей сборной России в группе (время московское)
21 мая. 16.15. Россия — Чехия
22 мая. 16.15. Великобритания — Россия
24 мая. 16.15. Словакия — Россия
26 мая. 16.15. Россия — Дания
29 мая. 16.15. Швейцария — Россия
31 мая. 20.15. Россия — Швеция
1 июня. 20.15. Россия — Белоруссия
Все матчи сборной России на ЧМ-2021 покажет Первый канал. Трансляции в прямом эфире будут доступны на сайте.
Чемпионат мира: полный календарь и результаты в режиме онлайн, даты и время начала всех матчей, турнирная таблица групп, сетка плей-офф — на этой странице
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