Названы сочетания, в которых тренируются хоккеисты сборной России перед ЧМ-2021
Сборная России вышла с карантина и провела первую ледовую тренировку на арене Олимпийского центра в Риге, информирует официальный сайт ФХР.
Игроки занимались в следующих сочетаниях:
1 группа
Вратари: Самонов, Бочаров.
«Белые»: Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Окулов.
«Синие»: Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Григоренко.
«Красные»: Ожиганов — Дронов, Галимов — Морозов — Бурдасов.
«Черные»: Рафиков — Марченко, Швец-Роговой — Каменев — Воронков.
Группа 2
Вратари: Бочаров, Федотов.
Нападающие: Толчинский, Сафонов, Тимкин, Кузьменко, Подколзин.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.
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