Названы сочетания, в которых тренируются хоккеисты сборной России перед ЧМ-2021

Сборная России вышла с карантина и провела первую ледовую тренировку на арене Олимпийского центра в Риге, информирует официальный сайт ФХР.

Игроки занимались в следующих сочетаниях:

1 группа

Вратари: Самонов, Бочаров.

«Белые»: Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Окулов.

«Синие»: Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Григоренко.

«Красные»: Ожиганов — Дронов, Галимов — Морозов — Бурдасов.

«Черные»: Рафиков — Марченко, Швец-Роговой — Каменев — Воронков.

Группа 2

Вратари: Бочаров, Федотов.

Нападающие: Толчинский, Сафонов, Тимкин, Кузьменко, Подколзин.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.