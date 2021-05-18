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Названы сочетания, в которых тренируются хоккеисты сборной России перед ЧМ-2021

16:20
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Сборная России вышла с карантина и провела первую ледовую тренировку на арене Олимпийского центра в Риге, информирует официальный сайт ФХР.

Игроки занимались в следующих сочетаниях:

1 группа

Вратари: Самонов, Бочаров.

«Белые»: Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Окулов.

«Синие»: Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Григоренко.

«Красные»: Ожиганов — Дронов, Галимов — Морозов — Бурдасов.

«Черные»: Рафиков — Марченко, Швец-Роговой — Каменев — Воронков.

Группа 2

Вратари: Бочаров, Федотов.

Нападающие: Толчинский, Сафонов, Тимкин, Кузьменко, Подколзин.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/79140/

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав