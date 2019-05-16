Чехия одержала волевую победу над Латвией на ЧМ-2019

Сборная Чехии одержала волевую победу над Латвией в матче группового турнира чемпионата мира-2019 - 6:3. Дублем в составе чехов отметился нападающий Якуб Ворачек.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

"Чехия" - "Латвия" - 6:3 (0:2, 4:0, 2:1)

Голы: Индрашис - 2 (бол., Дарзиньш, Цибульскис), 6:04 - 0:1. Дарзиньш - 2 (бол., Балцерс, Цибульскис), 13:08 - 0:2. Гронек - 3 (бол., Ворачек), 25:41 - 1:2. Ян Коварж - 2 (Палат, Заморски), 31:01 - 2:2. Ворачек - 1 (Симон, Гронек), 37:38 - 3:2. Врана - 3 (Факса, Гудас), 38:40 - 4:2. Симон - 1 (Ворачек, Фролик), 45:44 - 5:2. Дарзиньш - 3 (бол., Цибульскис), 55:28 - 5:3. Ворачек - 2 (п.в., Фролик, Симон), 58:28 - 6:3.

Вратари: Бартошак - Мерзликинс (54:52 - 55:28, 58:19 - 58:28).

Штраф: 14 - 54.

Броски: 39 (11+17+11) - 24 (10+9+5).

Судьи: Гуен, Тафтс.

16 мая. Братислава. "Словнафт-Арена". 9084 зрителя.

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