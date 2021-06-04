Бывший тренер Бобровского объяснил ошибки вратаря в голах канадцев в ворота России

Олимпийский чемпион Виталий Самойлов оценил игру вратаря сборной России Сергея Бобровского, с которым они работали вместе в новокузнецком «Металлурге», в четвертьфинале ЧМ-2021 с Канадой (1:2).

«В эпизоде с первым голом Сергей сел не под бросок, а под игрока, который отдавал пас. Хотя в некоторых похожих моментах он этого не делал и оставался в стойке, тем самым заставляя соперника бросать мимо или в него. В этом случае он подсел под владеющего шайбой игрока, тот отдал пас, и Сергей даже не поднялся на ноги. Он сидел до броска — это техническая ошибка. Когда пошел пас под бросок в касание, Сергей так и сидел с низко опущенной ловушкой. Но он так прочитал эпизод — в другой раз, возможно, сыграл бы иначе.

В моменте со вторым голом Сергей пропустил шайбу под клюшкой. Сергей сел к игроку, чтобы перехватить шайбу, которая прошла через вратарскую, чего в принципе не должно быть. При этом для его уровня можно было сыграть на дальнего нападающего. Если бы такой гол пропустил Самонов, к нему не было бы никаких вопросов, но к Бобровскому могу предъявить претензии», — сказал Самойлов.

Напомним, что для Бобровского матч против Канады стал первым и последним на турнире в Латвии. Ради участия на ЧМ российский хоккеист прилетел из Америки и пробыл на карантине.

(Михаил Скрыль)