Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Бывший тренер Бобровского объяснил ошибки вратаря в голах канадцев в ворота России

15:35
Теги:

Олимпийский чемпион Виталий Самойлов оценил игру вратаря сборной России Сергея Бобровского, с которым они работали вместе в новокузнецком «Металлурге», в четвертьфинале ЧМ-2021 с Канадой (1:2).

 
3&nbsp;июня. Рига. Россия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 1:2 ОТ. Валерий Брагин и&nbsp;Евгений Тимкин.Семь главных вопросов к сборной России. Самый страшный — а мы когда-то что-то вообще выиграем?

«В эпизоде с первым голом Сергей сел не под бросок, а под игрока, который отдавал пас. Хотя в некоторых похожих моментах он этого не делал и оставался в стойке, тем самым заставляя соперника бросать мимо или в него. В этом случае он подсел под владеющего шайбой игрока, тот отдал пас, и Сергей даже не поднялся на ноги. Он сидел до броска — это техническая ошибка. Когда пошел пас под бросок в касание, Сергей так и сидел с низко опущенной ловушкой. Но он так прочитал эпизод — в другой раз, возможно, сыграл бы иначе.

В моменте со вторым голом Сергей пропустил шайбу под клюшкой. Сергей сел к игроку, чтобы перехватить шайбу, которая прошла через вратарскую, чего в принципе не должно быть. При этом для его уровня можно было сыграть на дальнего нападающего. Если бы такой гол пропустил Самонов, к нему не было бы никаких вопросов, но к Бобровскому могу предъявить претензии», — сказал Самойлов.

Напомним, что для Бобровского матч против Канады стал первым и последним на турнире в Латвии. Ради участия на ЧМ российский хоккеист прилетел из Америки и пробыл на карантине.

(Михаил Скрыль)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Полуфинал
США
Канада

П1

30%

2.30

ТМ 5.0

24%

1.72

X2

18%

1.58
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Россия
Болгария

П1

34%

1.40

Ф1 (-1)

27%

1.73

ТБ 2.0

16%

1.57
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Бельгия
Хорватия

Обе забьют - да

31%

1.75

П1

23%

1.85

ИТБ1 (1.5)

15%

1.79

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 35256
Все опросы
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Вячеслав Дацик похудел на 48 кг
«Они выбили главного фаворита турнира». Что пишут в Канаде о победе над Россией
Боец Макарова: «Могла бы сняться в купальнике, но без эротики»
Россия подбила Америку. Мусэрский впервые сыграл на турнире — и он хорош

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры