«Белорусский флаг — не настоящий!» В Риге нашлись недовольные сменой флагов России и Белоруссии на ЧМ по хоккею
В Риге рядом с площадью, где развешаны флаги-стран участниц чемпионата мира, прошел пикет против коронавирусных ограничений. К корреспонденту «СЭ» подошел один из участников акции, представившийся Борисом, и пожелал рассказать о митинге.
Как оказалось, до этого во время чемпионата мира группа русскоязычных граждан проводила там же пикеты против смены белорусского флага мэрией Риги.
В связи с инцидентом вокруг самолета Ryanair над Белоруссией вместо государственного был вывешен бело-красно-белый. Кроме того, был убран российский флаг — его поменяли на знамя Олимпийского комитета России.
Сборная Белоруссии вылетела с чемпионата мира еще до завершения группового этапа, Россия, выступающая под аббревиатурой Олимпийского комитета страны, вчера проиграла Канаде в четвертьфинале в овертайме 1:2.
(Дмитрий Кузнецов)
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