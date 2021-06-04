В Риге рядом с площадью, где развешаны флаги-стран участниц чемпионата мира, прошел пикет против коронавирусных ограничений. К корреспонденту «СЭ» подошел один из участников акции, представившийся Борисом, и пожелал рассказать о митинге.

Как оказалось, до этого во время чемпионата мира группа русскоязычных граждан проводила там же пикеты против смены белорусского флага мэрией Риги.

А вот и сам пикет. pic.twitter.com/VMoRtrV9hh — Lublineс93 (@Lublinec931) June 4, 2021

В связи с инцидентом вокруг самолета Ryanair над Белоруссией вместо государственного был вывешен бело-красно-белый. Кроме того, был убран российский флаг — его поменяли на знамя Олимпийского комитета России.

Пикет против масок и вакцин в Риге. А ещ? недавно был пикет против смены Белорусского флага!



Участник обоих Борис в красках рассказывает («постояли и ушли») pic.twitter.com/Mm6ad86Mho — Lublineс93 (@Lublinec931) June 4, 2021

Сборная Белоруссии вылетела с чемпионата мира еще до завершения группового этапа, Россия, выступающая под аббревиатурой Олимпийского комитета страны, вчера проиграла Канаде в четвертьфинале в овертайме 1:2.

(Дмитрий Кузнецов)