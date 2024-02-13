Быков о решении ИИХФ продлить отстранение России: «Они будут искать оправдания, пока им не дадут отмашку из-за океана!»

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

«Они будут искать оправдания своим решениям до того момента, пока им не дадут отмашку из-за океана!» — сказал Быков «СЭ»

В ИИХФ отметили, что продолжат следить за ситуацией, и сообщили, что рассмотрят вероятность возвращения сборных и клубов из России и Белоруссии на международные турниры в сезоне-2025/26. Самая поздняя дата рассмотрения этого вопроса — май 2025 года, когда пройдет ежегодный конгресс ИИХФ.

ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.