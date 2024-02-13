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Сегодня, 13:50

Буре высмеял заседание ИИХФ по отстранению России: «Это просто несерьезно»

Буре назвал несерьезным заседание ИИХФ по отстранению России
Артем Бухаев
Корреспондент
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Член совета ИИХФ Павел Буре в разговоре с «СЭ» выразил недовольство тем, как прошло заседание, на котором было принято решение о продлении отстранения на международные турниры для российской и белорусской сборных на сезон-2024/25.

«Принимал ли я участие в заседании Совета ИИХФ? Да, принимал. Выглядело это комично: в самом начале заседания, которое проходило онлайн, меня попросили отключиться. Разрешили присоединиться, когда решение по продлению отстранения сборных России и Белоруссии было принято. Я считаю, что такие решения должны как минимум обсуждаться, а не замалчиваться и уж тем более не делаться втихаря. Это просто несерьезно. Продление отстранения России и Белоруссии совершенно точно не делает мировой хоккей сильнее, не способствует его развитию, популярности, притоку новых болельщиков, убивает интригу. Случившееся на заседании совета — это итог нашего «диалога» с ИИХФ», — сказал Буре «СЭ».

В ИИХФ отметили, что продолжат следить за ситуацией, и сообщили, что рассмотрят вероятность возвращения сборных и клубов из России и Белоруссии на международные турниры в сезоне-2025/26. Самая поздняя дата рассмотрения этого вопроса — май 2025 года, когда пройдет ежегодный конгресс ИИХФ.

ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Павел Буре
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