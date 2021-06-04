Самолет со сборной России приземлился в Шереметьево

Самолет со сборной России по хоккею, летевший из Риги, приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

Вылет команды из Риги задержался больше, чем на час.

Напомним, что вчера наша национальная команда уступила в четвертьфинале чемпионата мира Канаде (1:2 ОТ).

Финал и матч за третье место пройдут 6 июня. Полуфинальные матчи состоятся днем ранее. Канадцы сыграют со сборной США, во втором полуфинале встретятся команды Финляндии и Германии.

(Алексей Шевченко)