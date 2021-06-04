Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Самолет со сборной России приземлился в Шереметьево

15:05
Теги:

Самолет со сборной России по хоккею, летевший из Риги, приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

Вылет команды из Риги задержался больше, чем на час.

Напомним, что вчера наша национальная команда уступила в четвертьфинале чемпионата мира Канаде (1:2 ОТ).

Финал и матч за третье место пройдут 6 июня. Полуфинальные матчи состоятся днем ранее. Канадцы сыграют со сборной США, во втором полуфинале встретятся команды Финляндии и Германии.

(Алексей Шевченко)

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 33451
Все опросы
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021. Кто виноват?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Россия — Канада: Тимкин открыл счет в матче
Ударившего журналиста фаната ЦСКА нокаутировали в кулачном бою
Россия — Канада, прямая трансляция матча МЧМ-2021: смотреть видео прямо сейчас
Главное о коронавирусе в России и мире на 4 июня: статистика и факты

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры