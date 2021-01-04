Стоит ли его критиковать за активную игру?

Выше Ярослава Аскарова на драфте НХЛ не выбирали ни одного российского вратаря — «Нэшвилл» в 2020 году выбрал игрока СКА под 11-м номером. Значит ли это, что у него потенциал выше, чем у Василевского, Шестеркина и Сорокина? Возможно, но пока ему только предстоит его раскрыть. Сейчас его главная задача — затащить молодежный чемпионат мира.

Аскарова вовсю сравнивают с Кэри Прайсом и утверждают, что такого талантливого вратаря не было уже давно. Но и критики Ярославу достается прилично. Например, комментатор TSN Рэй Ферраро раскритиковал его за игру на молодежном чемпионате мира. «Аскаров сам создает беспорядок», — заявил эксперт. Правда, автор сайта TheDraftAnalyst Стив Курнианос справедливо замечает, что из североамериканских экспертов только Ферраро сильно критикует Аскарова.

Ray Ferraro continues to criticize Askarov and the kid isn't even playing in this game. What's the deal here? Now he's pushing this narrative that Levi is more technically sound than Askarov?



He said «Askarov creates his own mess». Has Ray seen Askarov's career U17-U20 record? — Steve Kournianos (@TheDraftAnalyst) January 3, 2021

Наверняка это связано с активной игрой Ярослава на выходах — Аскаров умеет играть клюшкой и часто выезжает из ворот, чтобы начать атаку. Порой это приводит к ошибкам и опасным голевым моментам у российских ворот. Например, в матче с чехами неточная передача вратаря обернулась выходом форварда соперников «один в ноль». Аскаров спас, но «напожарил».

A big mistake turned into a big save for Askarov



Game still tied 0-0 pic.twitter.com/2bdO6bPNaW — TSN (@TSN_Sports) December 28, 2020

В современном хоккее вратари обязаны хорошо играть клюшкой — при большом количестве забросов в зону выход вратаря за ворота дает преимущество команде. Если он качественно останавливает шайбу и делает передачу, это сохраняет владение. Но иногда кажется, что Аскаров перебарщивает с выходами.

Впрочем, главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова это не смущает: «Полностью доверяю Ярославу, он профессионал. Не хочется что-то менять, он играет третьего защитника. Его манера игры меня не пугает. Ярослав не будет выходить просто так, он облегчает работу защитников».

Нельзя сказать, что Аскаров и непосредственно в воротах играет идеально. Например, в матче с немцами единственный гол был пропущен после броска Элиаса, который сложно назвать неотразимым. А одним из недостатков Ярослава называют игру ловушкой — слишком часто он пропускает под правую руку.

Florian Elias beats Askarov to cut the Russian lead in half? pic.twitter.com/65M8N89gQv — World Hockey Report (@worldhockeyrpt) January 2, 2021

Впрочем, в остальном Ярослав провел качественный матч, а на последних минутах спас после броска все того же Элиаса.

BIG save for Askarov to keep the Russian lead late in the third. ? pic.twitter.com/XqpvPlxxZB — TSN (@TSN_Sports) January 2, 2021

Аскаров качественно отыграл матчи против самых сильных соперников в группе — США (5:3) и Швеции (4:3 ОТ). Но его игру в целом сложно назвать безошибочной. Возможно, если бы Ярослав не был задрафтован так высоко, к нему не предъявляли бы таких высоких требований. Но в матче с Канадой Аскаров должен сыграть так, чтобы его появления в НХЛ ждали не меньше, чем в свое время Кэри Прайса.