«Без идеального матча России финала не видать». В Канаде сборную Ларионова считают аутсайдером полуфинала МЧМ

Североамериканская пресса делится ожиданиями от полуфинала МЧМ-2021 между молодежными сборными Канады и России.

CBC: «Путь Канады к золоту всегда лежит через Россию»

CBC.

Кажется, путь Канады к золоту молодежного чемпионата мира всегда лежит через Россию. И теперь два заклятых соперника встретятся в полуфинале турнира в Эдмонтоне.

За последние десять лет Канада дважды обыгрывала Россию в финале. Но в полуфиналах команды встречались реже.

Последний раз такое случалось в 2012 году в Альберте. Тогда россияне одолели страну-хозяйку со счетом 6:5, но в финале уступили Швеции.

Hockey Canada: «Еще одна глава самого ожесточенного противостояния в хоккейном мире»

Hockey Canada.

Ну какой молодежный чемпионат мира без матча между Канадой и Россией? Еще одна глава самого ожесточенного противостояния в хоккейном мире.

Команды встречаются в 28-й раз с 1993 года, когда на турнир впервые приехала именно сборная России (после развала СССР). И пока счет в этом противостоянии очень близкий: у Канады — 14 побед, у России — 12. Лишь одна ничья.

В полуфиналах команды встречались пять раз. И здесь тоже небольшое преимущество у Канады — 3 победы против 2 поражений.

Если учитывать и матчи против команды Советского Союза, то сборные сыграли с 1977 года 41 матч. И снова почти идентичный результат: 20 побед — у канадцев, 19 — у русских и 2 ничьи.

Sporting News: «Пристегните ремни. Начинается самое веселое»

Sporting News.

Пристегните ремни. Начинается самое веселое.

Канада пока катком прошлась по всем соперникам на этом турнире: четыре победы на групповом этапе, разница шайб — 33:4. А потом сухая победа в четвертьфинале над Чехией. Россия начала с победы над США, потому было неожиданное поражение от Чехии. Затем команда собралась и выдала три победы подряд, в том числе трудный четвертьфинал против Германии.

Команды Канады и России также встречались перед турниром. Выставочный матч закончился победой канадцев со счетом 1:0, но в том матче команда потеряла из-за травмы капитана Кирби Дака.

TSN: «Россия снова привезла отличную команду»

TSN.

Россия снова привезла на турнир отличную команду: мощные, сильные, быстрые и техничные ребята. Но в этом году главный тренер Игорь Ларионов сделал большую ставку на контроль шайбы. Особенно выделяется в этом первое звено: Амиров — Хуснутдинов — Подколзин. Отличная тройка нападения.

Хуснутдинов — идеальный центрфорвард. Подколзин — трудолюбивый лидер. Амиров — отличный снайпер, который призван завершать атаки.

Но не стоит думать, что у этой команды работает только одно звено. У нее очень много разнообразных вариантов. Прекрасный турнир проводит Василий Пономарев. Есть надежда, что в строй вернется Егор Чинахов. Очень глубокий состав.

The Hockey Writers: «Россия должна провести почти идеальный матч»

The Hockey Writers.

Канада закономерно считается фаворитом нынешнего молодежного чемпионата мира. Достаточно посмотреть на ее состав. Даже с учетом травм Кирби Дака и Алекса Ньюхука канадцы почти ничего не потеряли и пока не столкнулись с серьезными проблемами на этом турнире.

Россия победила в четвертьфинале Германию, но вряд ли команда может быть довольна этой встречей. А для победы над Канадой и шанса побороться за золото второй год подряд придется показать нечто гораздо большее.

Россия должна провести почти идеальный матч. Важные спасения от Ярослава Аскарова, отличная игра Василия Подколзина, надежная игра в обороне Шакира Мухамадуллина и еще много чего.

Каждый должен действовать без ошибок. Каждый должен выложиться на сто процентов. Иначе финала команде не видать.

Пока Россия могла показывать свои лучшие качества именно в матчах против сильных соперников. Это и делает этот полуфинал столь увлекательным. И этот матч может стать таким, который потом превращается в достояние истории. Той встречей, о которой потом вспоминают поколения хоккейных фанатов.