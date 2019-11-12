Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после победы над командой сборной лиги Онтарио (3:2 Б) в рамках четвертой встречи CIBC Canada Russia Series 2019 отметил, что доволен выступлением своей команды. Россияне сравняли счет в серии — 2-2.

— Тяжеловато входили в игру, это связано с паузой в несколько дней, игрового режима не хватило. А второй и третий период были хорошими. Эти три дня мы провели с пользой, готовились. Нужно продолжать улучшать нашу игру в большинстве. В остальном: положительный результат — он и есть положительный, им я доволен.

— Хоккеисты сборной реализовали все три попытки в послематчевой серии.

— Это говорит об уровне мастерства игроков. И мы постоянно тренируем это, это всегда пригодится. Молодцы.

— Планируете, что вратари и дальше сыграют по очереди?

— Посмотрим по их состоянию. Впереди решающие матчи, у нас равенство по очкам. Тренер по вратарям Владимир Куликов будет думать.

— Интересно посмотреть на наше нападение против силовой Западной хоккейной лиги?

— На самом деле, все три лиги играют в примерно одинаковый хоккей. Просто в Западной лиге чуть больше внимания уделяют обороне, это линия обычно лучше, чем в двух других. А так — с любой канадской командой интересно играть на таком уровне, сразу видно, кто чего стоит.