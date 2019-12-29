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Валерий Брагин: «Не думаю, что канадцы испугались»

00:12
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин оценил игру команды в матче молодежного чемпионата мира против Канады (6:0).

— Практически с первой до последней минуты правильно играли тактически, два-три отрезки были неправильными. Главное — многие поняли, что многое решается тактической правильной игрой.

— Канадцы будто вам испугались?

— Не думаю. Удачно забили, в таких играх это имеет большое значение. Три-четыре гола забиваешь — приходит уверенность. У противника наоборот спешка, неправильные действия. Сыграли очень грамотный третий период, практически ничего не позволили сопернику. (Павел Климовицкий)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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