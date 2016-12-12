Валерий Брагин: "Филадельфия" не отпустила Проворова на молодежный чемпионат мира"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин сообщил, что руководство "Филадельфии" приняло решение не отпускать защитника Ивана Проворова на первенство мира, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Алексей Шевченко. По словам специалиста, на данный момент можно говорить о 8-12 игроках, которые примут участие в турнире.

- "Филадельфия" не отпускает Проворова на молодежный чемпионат мира, - сказал Брагин. - Что касается Дениса Гурьянова, то он последние два матча провел отлично, мы ждем от него лучшей игры в обороне. На данный момент можно с уверенностью говорить о 8-12 хоккеистах, которые выступят на турнире.

Никита Попугаев был слабее остальных, Дмитрия Соколова не взяли из-за слабой игры в обороне, а Виталий Абрамов плохо сыграл в суперсерии. Так что это самые спорные кандидатуры.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Турнир примут Монреаль и Торонто.